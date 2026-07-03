Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Brand von circa einhundert Quadratmetern Feld: Zeugensuche der Polizei; Dame mit Verletzungen aufgefunden: Polizei hat Ermittlungen aufgenommen; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1.Nach Brand von circa einhundert Quadratmetern Feld: Zeugensuche der Polizei - Hanau

(me) Die Kriminalpolizei aus Hanau ermittelt derzeit wegen des Verdachts der Brandstiftung, nachdem am Donnerstagmittag etwa einhundert Quadratmeter Wiese und Unterholz brannten. Die Feuerwehr fand bei ihren Löscharbeiten, die gegen 12.35 Uhr begannen, Hinweise, die auf eine vorsätzliche Brandlegung hindeuten. Der entstandene Sachschaden kann derweil noch nicht beziffert werden. Zeugen, die im Bereich der Straße "Am Alemannia Sportplatz" in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte telefonisch unter der 06181 100-123.

2. Dame mit Verletzungen aufgefunden: Polizei hat Ermittlungen aufgenommen - Hanau

(me) Am Freitagmorgen, gegen 6 Uhr, wurde der Polizei durch den Rettungsdienst mitgeteilt, dass diese gerade in der Engelhardstraße eine alkoholisierte und offensichtlich verletzte Frau medizinisch versorgen würden. Nach den bisherigen Erkenntnissen war die 45-Jährige am Vorabend, gegen 23 Uhr, "Am Freiheitsplatz" unterwegs, als diese unvermittelt von drei ihr unbekannten Männern geschlagen und getreten worden sein soll. Eine Personenbeschreibung der Unbekannten liegt der Polizei derzeit nicht vor. Zeugen werden daher gebeten, sich telefonisch auf der Wache des Hanauer Polizeireviers (06181 100-120) zu melden.

3. Zwei Transporter angegangen: Täter nahmen Werkzeuge mit - Maintal

(fg) Unbekannte brachen im Fechenheimer Weg und in der Schillerstraße in Bischofsheim jeweils einen Transporter auf und nahmen diverse Werkzeuge mit, weshalb die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen hat und nach Zeugen sucht. Aufgrund der Tatbegehungsweise, der räumlichen Nähe und des nahezu identischen Tatzeitraums dürften dieselben Unbekannten am Werk gewesen sein. Im Fechenheimer Weg gingen die Diebe einen im Bereich der 100er-Hausnumern geparkten Mercedes Vito an; sie schnitten ein Loch in die Schiebetür, öffneten im weiteren Verlauf das Fahrzeug und nahmen letztlich drei Akku-Geräte mit. Die entsprechenden Kisten ließen die Täter in einem nahegelegenen Waldstück zurück. In der Schillerstraße (einstellige Hausnummern) schnitten die Werkzeugdiebe ebenfalls ein Loch in die Schiebetür eines Transits. Anschließend sackten sie unter anderem mehrere Akkus und einen Winkelschleifer ein. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf rund 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Donnerstagmorgen, 7.15 Uhr, Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

4. Mehrere Gartenhäuser aufgebrochen: Polizei sucht Zeugen! - Niederdorfelden

(me) Zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, athletische Figur, dunkle sowie kurze Haare, mehrere Tattoos am rechten Arm, maskiert mit einem Tuch, bekleidet mit einem weißen T-Shirt, einer langen dunklen Jogginghose und weiß-blauen Schuhen: Ein Mann mit dieser Beschreibung soll für bislang sieben bekanntgewordene Einbrüche in Gartenhäuser einer Kleingartenanlage in der Berliner Straße verantwortlich sein. Am Donnerstag, zwischen 13 Uhr und 17 Uhr, soll der Beschriebene die Türen beziehungsweise die Fenster der entsprechenden Häuschen aufgebrochen und sich so widerrechtlich Zutritt zu diesen verschafft haben. Der entstandene Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Angaben zu seiner möglichen Beute können derzeit noch nicht gemacht werden. Der Gesuchte trug offenbar Handschuhe und führte einen schwarzen Turnbeutel mit sich. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich bitte an die Beamten der Polizeistation in Maintal (06181 4302-0).

Offenbach, 03.07.2026, Pressestelle, Felix Geis

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