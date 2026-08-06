Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Grüner Audi SQ7 (DI-EM 7) gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Groß-Zimmern (ots)

Zwischen Dienstagabend (4.8.), 22.30 Uhr, und Mittwochvormittag (5.8.), 10 Uhr, haben Kriminelle einen grünen Audi "SQ7" entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen DI-EM 7 war in der Straße "An der Ziegelei" abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend in unbekannte Richtung davon.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Telefonnummer 06151/969-0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

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