PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach 12-jährigem Jungen

Andernach (ots)

Seit Freitagmorgen, den 26.06.2026 wird der 12-Jährige Joel K. aus Andernach vermisst. Er wurde zuletzt am 25.06.2026 gegen 22:30 Uhr gesehen und verließ dann unbemerkt die elterliche Wohnung. Joel führt ein weißes Fahrrad (näheres unbekannt) mit sich.

   Personenbeschreibung
   -    ca. 150cm
   -    dünne Statur
   -    vermutlich karierte Shorts, Oberbekleidung nicht bekannt
   -    kurze, braune Haare
   -    braune Augen
   -    Sommersprossen

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in hilfloser Lage befindet. Sollten Sie sachdienliche Hinweise machen können, melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Koblenz unter 0261 92156 390.

Ein Foto des Vermissten finden sie hier: https://s.rlp.de/PK4KOKv

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
M.L.
Telefon: 0261-103-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 24.06.2026 – 03:39

    POL-PPKO: Sprengung eines Geldautomaten

    Buchholz (Westerwald) (ots) - Am 24.06.2026 um 02:40 Uhr wurde die Polizei über die Sprengung eines Geldautomaten in Buchholz (Westerwald) informiert. Die Polizei hat nach der o.a. Sprengung eines Geldautomaten durch unbekannte Täter eine Fahndung eingeleitet und wendet sich über die Medien mit der Bitte um Mithilfe an die Öffentlichkeit. Die Polizei fragt: * Wer hat die Tat beobachtet bzw. kann Hinweise zu den ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 13:11

    POL-PPKO: Motorrad erfahren? Gemeinsam mit deiner Polizei und Fahrlehrern!

    Daun / Cochem / Adenau (ots) - Am Sonntag, den 23. August 2026, laden die Polizeiinspektionen Daun, Cochem und Adenau zur Veranstaltung "MotorradErfahren" ein. Ziel der Veranstaltung ist es, Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer für ein sicheres, bewusstes und vorausschauendes Fahren zu sensibilisieren und gleichzeitig den gemeinsamen Austausch zu fördern. ...

    mehr
  • 20.06.2026 – 00:13

    POL-PPKO: Brand eines holzverarbeitenden Betriebes in Niederzissen

    Niederzissen (ots) - Derzeit befinden sich Feuerwehr und Polizei aufgrund eines größeren Brandes in einem holzverarbeitenden Betrieb in Niederzissen im Einsatz. Im Bereich Industriegebiet Brohltal-Ost besteht aufgrund des Brandes Gefahr durch Rauchgase. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Es wird gebeten, von Nachfragen abzusehen - es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren