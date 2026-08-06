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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugen nach Verkehrsunfall mit an der anschließenden Fahrerflucht gesucht.

Groß-Umstadt (ots)

Am Dienstagmorgen (04.08.2026) ereignete sich gegen 08:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B45 Höhe der Einmündung der L3065. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein LKW den rechten Fahrstreifen der B45, während sich ein PKW auf dem linken Fahrstreifen im Überholvorgang befand. Zeitgleich bog ein bislang unbekannter, silberner Pkw von der L3065 nach links auf die B45 in Fahrtrichtung Groß-Umstadt ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete dessen Fahrer oder Fahrerin den Vorrang des auf der B45 fahrenden Pkw und verursachte dadurch das weitere Unfallgeschehen. Der unfallverursachende Pkw setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne den gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An dem Pkw, dem Lkw sowie der Leitplanke entstand erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder zum Unfallhergang machen können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Dieburg unter 06071/9656-0 zu melden.

Berichterstatterin: Steiger, PK'in

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
Lahr, PHK
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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