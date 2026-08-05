Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kabeldiebe auf Baustelle

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Eine Baustelle in der Bleichstraße geriet in der Nacht zum Dienstag (4.8.), zwischen 03.10 und 03.20 Uhr, in das Visier von zwei bislang unbekannten Kriminellen.

Die Täter entwendeten dort mehrere Starkstromkabel. Der Schaden wird nach gegenwärtigem Ermittlungsstand auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Ein Tatverdächtiger soll dunkle, kurze Haare und eine schlanke Statur haben. Zur Tatzeit war er bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt, einer dunklen Hose, einer schwarzen Kappe und weißen Schuhen. Zudem führte er eine rote Sporttasche mit Rollen mit.

Sein Komplize wird ebenfalls als schlank beschrieben. Er trug ein weißes T-Shirt, eine schwarze, kurze Hose, weiße Schuhe, eine blaue Mütze und führte eine gelbe Tüte mit.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 20) unter der Rufnummer 06151/969-0.

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