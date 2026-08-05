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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Mehrere Schmuckstücke bei Juwelier gestohlen
Zeugen gesucht

Heppenheim (ots)

Nachdem bislang unbekannte Kriminelle am Dienstagnachmittag (4.8.) gegen 15.45 Uhr bei einem Goldschmied in der Bogengasse mehrere Schmuckstücke entwendet haben, hat die Kriminalpolizei aus Heppenheim die Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten zwei Männer den Verkaufsraum und verwickelten den Mitarbeiter in ein Verkaufsgespräch. In einem unbeobachteten Moment gelang es einem der beiden Unbekannten einen Kettenanhänger sowie Fingerschmuck zu entwenden. Anschließend suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite.

Die beiden Täter sollen circa 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und kräftiger Statur sein. Einer der beiden soll mit einer schwarzen Jogginghose und einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen sein. Zudem soll er kurze schwarze Haare und einen schwarzen Bart getragen haben. Sein Komplize soll mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen T-Shirt bekleidet gewesen sein. Er soll ebenfalls kurze schwarze Haare und einen schwarzen Bart getragen haben. Laut Zeugenaussagen soll er ungepflegt ausgesehen haben.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Heppenheimer Kripo unter der Rufnummer 06252/706-0 in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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