Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Beifahrerin bei Unfall mit Traktor schwer verletzt

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Vredener Dyk;

Unfallzeit: 04.07.2026, 10.00 Uhr;

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Vredener Dyk ist eine 57-jährige Beifahrerin am Samstagmorgen schwer verletzt worden.

Ein 33-jähriger Traktorfahrer aus Vreden war mit seinem Fahrzeug auf dem Vredener Dyk in Richtung Ahaus unterwegs. Hinter ihm fuhr ein weiterer Traktor. Ein 56-jähriger Autofahrer, der sich hinter diesem Gespann befand, setzte zum Überholen an. Zeitgleich wollte der vorausfahrende 33-Jährige nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen. Der Autofahrer übersah den abbiegenden Traktor, sodass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß kam. Durch die Wucht der Kollision geriet der Wagen in den Grünstreifen.

Die 57-jährige Beifahrerin im Auto erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. (jh)

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