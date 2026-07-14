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Polizei Duisburg

POL-DU: Rücknahme einer Vermisstenfahndung - Jugendliche Zarah A. wohlbehalten angetroffen

Duisburg (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit dem 07.05.2026 vermissten 15-jährigen Zarah A. wird hiermit zurückgenommen. Bereits am vergangenen Samstag (11.07.2026) wurde sie durch ihre Eltern wohlbehalten am Essener Hauptbahnhof angetroffen. Vielen Dank für Ihre Mithilfe! (sen)

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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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