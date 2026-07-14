POL-DU: Rücknahme einer Vermisstenfahndung - Jugendliche Zarah A. wohlbehalten angetroffen

Duisburg (ots) - Am Freitagmorgen (10. Juli, 8 Uhr) kam es im Bereich der Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße/Kurze Straße zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden, bei der sich zwei Schüler leicht verletzten. Was geschehen sein soll: Ein 11-Jähriger und ein 14-Jähriger waren auf dem Weg zur Schule und überquerten in Höhe der Ampelanlage die ...

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