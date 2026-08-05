Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Zwei Brände rufen Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Reinheim (ots)

Zwei Brände im Bereich von Feldern haben am Dienstagabend (4.8.) Feuerwehr und Polizei beschäftigt.

Gegen 22.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Feld nahe der Straße "Am Wembach" gerufen. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und löschte das Feuer. Nach ersten Erkenntnissen wurden dabei rund 200 Quadratmeter Fläche beschädigt.

Nur etwa anderthalb Stunden später, gegen 23.50 Uhr, rückten Feuerwehr und Polizei erneut zu einem Brand an einem Feld in der Egerländer Straße aus. Ein Einsatz der Feuerwehr war dort jedoch nicht mehr erforderlich, da Passanten das Feuer bereits gelöscht hatten.

Bei beiden Bränden wurde niemand verletzt. Die Brandursachen sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Darmstadt (K10) ermittelt und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

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