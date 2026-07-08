Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus
Reichshof (ots)
Zwischen Donnerstag (2. Juli) und Dienstag (7. Juli) versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "In der Heide" einzubrechen. Die Einbrecher schlugen eine Scheibe der Eingangstür ein und versuchten, diese aufzuhebeln. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergsicher-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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