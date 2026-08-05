PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim: Zeugenaufruf nach Unfallflucht auf dem Parkplatz des Kreiskrankenhauses

Heppenheim (ots)

Am Mittwoch (05.) wurde gegen 13:00 Uhr ein, auf dem Parkplatz des Kreiskrankenhauses Heppenheim in Nähe der dortigen Bäckerei, abgeparkter Transporter linksseitig der Heckstoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich auf ca. 2000,- Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 05.08.2026 – 12:00

    POL-DA: Darmstadt: Kabeldiebe auf Baustelle / Wer kann Hinweise geben?

    Darmstadt (ots) - Eine Baustelle in der Bleichstraße geriet in der Nacht zum Dienstag (4.8.), zwischen 03.10 und 03.20 Uhr, in das Visier von zwei bislang unbekannten Kriminellen. Die Täter entwendeten dort mehrere Starkstromkabel. Der Schaden wird nach gegenwärtigem Ermittlungsstand auf mehrere hundert Euro geschätzt. Ein Tatverdächtiger soll dunkle, kurze Haare ...

    mehr
  • 05.08.2026 – 11:18

    POL-DA: Heppenheim: Mehrere Schmuckstücke bei Juwelier gestohlen / Zeugen gesucht

    Heppenheim (ots) - Nachdem bislang unbekannte Kriminelle am Dienstagnachmittag (4.8.) gegen 15.45 Uhr bei einem Goldschmied in der Bogengasse mehrere Schmuckstücke entwendet haben, hat die Kriminalpolizei aus Heppenheim die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten zwei Männer den Verkaufsraum und verwickelten den Mitarbeiter in ein ...

    mehr
  • 05.08.2026 – 11:13

    POL-DA: Reinheim: Zwei Brände rufen Feuerwehr und Polizei auf den Plan

    Reinheim (ots) - Zwei Brände im Bereich von Feldern haben am Dienstagabend (4.8.) Feuerwehr und Polizei beschäftigt. Gegen 22.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Feld nahe der Straße "Am Wembach" gerufen. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und löschte das Feuer. Nach ersten Erkenntnissen wurden dabei rund 200 Quadratmeter Fläche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren