Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim: Zeugenaufruf nach Unfallflucht auf dem Parkplatz des Kreiskrankenhauses

Heppenheim (ots)

Am Mittwoch (05.) wurde gegen 13:00 Uhr ein, auf dem Parkplatz des Kreiskrankenhauses Heppenheim in Nähe der dortigen Bäckerei, abgeparkter Transporter linksseitig der Heckstoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich auf ca. 2000,- Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060

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