Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Überörtlicher Einsatz in Lichtringhausen

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Plettenberg (ots)

Heute wurde die Feuerwehr Plettenberg zu einem überörtlichen Einsatz in die Nachbarstadt Attendorn alarmiert. In der Ortschaft Hebberg brannten circa 100 m² Wiese auf einer Freifläche. Die Feuerwehr ging mit drei D-Rohren zum Löschen vor und konnte nach circa einer halben Stunde "Feuer aus" melden. Im Einsatz waren neben der Feuer- und Rettungswache die Löschgruppen Oestertal und Holthausen. Warum war die Feuerwehr Plettenberg überhaupt in Attendorn im Einsatz? Da im Ortsteil Lichtringhausen aufgrund einer Baustelle eine Vollsperrung der Plettenberger Straße eingerichtet wurde, kommt auch die Feuerwehr Attendorn nicht mehr in die dahinterliegenden Ortsteile. Hierfür wurde die Alarm- und Ausrückeordnung angepasst, sodass im Einsatzfall Plettenberg im betreffenden Bereich unterstützt. Wie sich heute gezeigt hat, war die Vorplanung erfolgreich und die Betroffenen Anwohner erhalten weiterhin schnelle Hilfe.

Zur Brandursache erteilt die Feuerwehr keine Auskunft.

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