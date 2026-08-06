Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Trotz Fahrverbot bei Verkehrskontrolle gestoppt

Kelsterbach (ots)

Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Kelsterbach führten am Mittwoch (5.8.) im Rahmen der Aktionswoche "ROADPOL SPEED" eine Verkehrskontrolle durch. Bei dem Einsatz in der Südlichen Ringstraße stoppten die Einsatzkräfte zwischen 23.45 Uhr und 0.15 Uhr insgesamt fünf Verkehrsteilnehmende, die die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritten hatten.

Ein Autofahrer wurde mit 90 km/h gemessen. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Ihm drohen zwei Punkte in Flensburg, ein Bußgeld von 260 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Strafrechtlich verantworten muss sich hingegen ein 36-Jähriger. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Polizeikräfte fest, dass er trotz eines bestehenden Fahrverbots am Steuer saß. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem wurde er vorläufig festgenommen.

Mit verstärkten Kontrollen wollen wir das Bewusstsein für die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit schärfen, Verstöße konsequent ahnden und für verantwortungsbewusstes Fahren sensibilisieren.

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