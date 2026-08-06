Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Feldbrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Münster (ots)

Am Mittwoch (5.8.) kam es gegen 16.45 Uhr auf einem Feld im Werlacher Weg zu einem Brand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brannte eine Fläche von rund mehreren Tausend Quadratmeter Feld. Ursächlich für das Feuer ist nach derzeitigen Erkenntnissen ein technischer Defekt eines Traktors. Die zügig hinzugezogene Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle und löschte ihn im Anschluss. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund mehreren Hundert Euro.

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