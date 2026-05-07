Feuerwehr Bochum

FW-BO: Rauchentwicklung in Hotel - Feuerwehr löscht Entstehungsbrand.

Bochum (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20:10 Uhr ging bei der Feuerwehr Bochum ein Notruf über eine Rauchentwicklung in einem Hotelzimmer ein. Aufgrund der Meldung wurden umgehend zwei Löschzüge der Feuer- und Rettungswachen Innenstadt und Wattenscheid, der Einsatzführungsdienst sowie der Rettungsdienst alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage. In einem Hotelzimmer war es zu einem Entstehungsbrand gekommen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, sodass eine Ausbreitung auf weitere Bereiche verhindert wurde. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde der betroffene Bereich belüftet. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Berufsfeuerwehr wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Bochum Mitte unterstützt. Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte im Einsatz.

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