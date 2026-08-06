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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Hecke fängt Feuer und löst Einsatz aus

Weiterstadt (ots)

Am Mittwochabend (5.8.) kam es im Bordwandweg zu einem Brand, in dessen Verlauf nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstand.

Nach bisherigen Erkenntnissen fing aus bislang unbekannten Gründen gegen 23.15 Uhr eine Hecke in unmittelbarer Nähe zu einem Radweg und Bahngleisen Feuer. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand rasch unter Kontrolle und konnten eine weitere Ausbreitung verhindern. Letztlich wurde der Brand gelöscht und niemand verletzt. Für den Zeitraum der Löscharbeiten mussten die Gleise für den Bahnverkehr gesperrt werden. Wie es zu dem Brand kam bedarf weiterer Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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