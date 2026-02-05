Hauptzollamt Singen

HZA-SI: Schmuggelversuch von Zigarren geht in Rauch auf

Zoll vereitelt Schmuggel von 135 Zigarren im Wert von rund 13.500 Euro. Abgaben von rund 7.000 Euro werden fällig

Singen (ots)

Jestetten: 135 Zigarren im Wert von rund 13.500 Euro entdeckten Zöllner des Hauptzollamts Singen bei einer Kontrolle in Jestetten Ende Januar im Kofferraum eines 25-jährigen Schweizers. Die Rauchwaren wollte er in Deutschland an einen Kunden verschicken. Verzollungsnachweise für die in Schweizer Franken ausgepreisten Zigarren konnte der Mann nicht vorlegen.

Gegen den Mann aus dem Raum Zürich wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Zudem werden Abgaben in Höhe von rund 7.000 Euro fällig. "Neben 26 % Zoll und 19 %Einfuhrumsatzsteuer wurde für die Zigarren auch Tabaksteuer erhoben," erklärt Sonja Müller, Pressesprecherin des Hauptzollamts Singen. "Als Einnahmeverwaltung des Bundes erhebt der Zoll alle in den Bundeshaushalt einfließenden Verbrauchsteuern. Das sind neben der Tabaksteuer unter anderem auch die Steuern auf Strom und Energie, Alkohol, Kaffee und Bier."

Die Steuern fallen dabei unabhängig davon an, ob die Zigarren tatsächlich einfuhrfähig sind. Ein Teil der Zigarrenverpackungen war mit einer kubanischen Steuerbanderole versehen, der andere Teil trug keine Steuerzeichen. Die Zigarren wurden sichergestellt. Soweit der Schweizer die Abgaben entrichtet, kann er die Zigarren mit Steuerbanderole auslösen, die Rauchwaren ohne Banderole sind nicht einfuhrfähig und werden vernichtet.

Der Sachverhalt wird zur weiteren Bearbeitung an die zuständige Straf- und Bußgeldstelle des Hauptzollamts Karlsruhe weitergeleitet.

