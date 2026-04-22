POL-VIE: Garagenbrand

Kreis Viersen (ots) - In den letzten Wochen ist es im Kreis Viersen mehrfach dazu gekommen, dass Menschen ihre Einkäufe mit falschen 20- oder 50-Euro-Scheinen bezahlen wollten. Aufmerksame Kassiererinnen und Kassierer verhinderten das. Die Polizei sensibilisiert die Bürgerinnen und Bürger, aufmerksam im Umgang mit Bargeld zu sein. Lassen Sie sich bei der Annahme von Bargeld stets Zeit, um es genau zu kontrollieren. ...

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