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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Garagenbrand

Viersen-Dülken (ots)

Kripo ermittelt nach Brand

Am Mittwochnachmittag (22.04.2026) wurden Feuerwehr und Polizei gegen 14.00 Uhr zu einem Brand auf der Chemnitzer Straße in Dülken gerufen, es brannten eine Garage und eine angrenzende Hecke. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Vier Anwohner wurden vorsorglich wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Untersuchungen zur Brandursache dauern an. / (272)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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