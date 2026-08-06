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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mainz: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jährigen

Mainz (ots)

Seit Mittwoch, 29.07.2026, wird die in Mainz untergebrachte 15-jährige Madena N. vermisst. Sie verließ am Mittwoch, 29.07.2026 gegen Abend ihren Aufenthaltsort in der Mainzer Altstadt. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Es bestehen Bezüge ins Rhein-Main-Gebiet, insbesondere Rüsselsheim.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet.

BESCHREIBUNG:

15 Jahre alt, weiblich, dunkelbraune Haare, dunkle Augen, helles Top, lange dunkle Hose

Weitere Informationen sowie ein Lichtbild der Vermissten, finden Sie hier: https://www.polizei.rlp.de/fahndung/detailansicht/default-719b693ec4ef04f543d9d8b3e16d6d64

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06131 65 33312 an die Dienststelle zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der vermissten Person erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Person zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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