Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Vorsätzliche Brandstiftung im Stadtwald Varel
Varel (ots)
Am Montagmorgen entdeckte eine aufmerksame Passantin bei einem Spaziergang im Stadtwald in der Nähe des Sumpfwegs eine schwelende Anhäufung von Ästen. Die Frau begann eigenständig mit ersten Löschmaßnahmen und verständigte die Einsatzkräfte. Die hinzugezogene Feuerwehr konnte die vorhandenen Glutnester anschließend vollständig ablöschen. Die Polizei Varel hat Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Stadtwaldes, insbesondere in der Nähe des Sumpfwegs, beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Varel unter der Telefonnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.
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