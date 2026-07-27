Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Brand im Kellergeschoss eines Mehrfamilienhaus

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (26.07.), gegen 5.20 Uhr, wurden die Rettungskräfte alarmiert, weil es im Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Nordendstraße brannte. Beim Eintreffen der Feuer drang dichter Rauch aus Fenstern des Gebäudes. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung zum Schließen von Fenster und Türen aufgefordert. Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Mehrere Kellerräume standen in Vollbrand. Verletzt wurde niemand. Eine Bewohnerin einer Erdgeschosswohnung wurde anschließend in einem Hotel untergebracht, weil ihre Rämlichkeiten zunächst nicht mehr bewohnbar waren.

Die Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Schadens erfolgen nun durch die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10).

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