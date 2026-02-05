Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Versuchter Einbruch in Kindergarten

Wolfstein (Kreis Kusel) (ots)

Am Mittwochmorgen stellte eine Mitarbeiterin der Kindertagesstätte "Kleine Strolche" in Wolfstein Einbruchspuren an einem Fenster fest.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand entfernte ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Schraube des vor dem Fenster angebrachten Fliegengitters. Beim anschließenden Versuch, dieses zur Seite zu drücken, verbog der Täter den Rahmen leicht. In das Gebäude gelangte der Unbekannte jedoch nicht.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369-14599 bei der Polizeiinspektion Lauterecken zu melden. |fla

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell