Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gefährliche Körperverletzung- Bundespolizei nimmt 39-jährigen Mann in Gewahrsam

Hamm (ots)

Nach einer gefährlichen Körperverletzung im Hauptbahnhof Hamm hat die Bundespolizei einen 39-jährigen Mann aus dem brandenburgischen Jüterbog in Gewahrsam genommen.

Beamte der Bundespolizei beobachteten am Freitagnachmittag (19.Juni) auf den Live-Bildern der Videoüberwachungsanlage eine körperliche Auseinandersetzung vor der Toilettenanlage, bei der ein Mann einen anderen gegen den Kopf trat. Die Einsatzkräfte begaben sich unverzüglich in die Haupthalle und trennten die Kontrahenten.

Ersten Ermittlungen und Auswertungen der Videoaufzeichnungen zufolge, beschwerte sich der stark alkoholisierte Brandenburger über das Betteln des Mannes, beleidigte ihn und trat den Becher zum Sammeln von Kleingeld um. Anschließend ging er zunächst weiter, kehrte jedoch wenige Augenblicke später zurück und trat den am Boden sitzenden Bettler ohne Vorwarnung ins Gesicht. Nach einer kurzen Rangelei setzte sich dieser wieder auf den Boden und wurde von dem Angreifer erneut mit einem Fußtritt gegen den Kopf angegriffen. Hierbei verlor er zwei Zähne.

Gegen den deutschen Staatsangehörigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er bis zum nächsten Tag in Gewahrsam genommen.

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