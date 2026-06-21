Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Stromschlag bei Baumschnittarbeiten - Bundespolizei ermittelt nach Arbeitsunfall

Unna, Meschede (ots)

Am Samstagmittag (20. Juni) erlitt ein Mann bei Arbeiten im Auftrag der Deutschen Bahn nahe der Gleisanlagen einen Stromschlag. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Gegen 13:40 Uhr führte ein 47-jähriger albanischer Staatsangehöriger aus Meschede im Auftrag einer Gartenbaufirma Baumschnittarbeiten für die Deutsche Bahn AG an einer Bahnstrecke im Bereich Unna-Massen durch.

Nach bisherigen Erkenntnissen fiel ein Ast in die Nähe des Gleisbereiches. Um diesen zu bergen, versuchte der Mann, den Ast hochkant aus dem Gefahrenbereich zu tragen. Dabei geriet dieser gegen die Oberleitung, woraufhin der 47-Jährige einen Stromschlag erlitt. Zunächst war der Mann weiterhin ansprechbar. Wenige Minuten später verlor er jedoch das Bewusstsein. Einsatzkräfte sowie eine Rettungswagenbesatzung versorgten den Verletzten vor Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme sperrten die Verantwortlichen die betroffene Bahnstrecke. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

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