Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Brand schnell gelöscht

Darmstadt (ots)

Am heutigen Abend (25.07.) um 20:30 Uhr wurde aufgrund einer Brandentwicklung in einem Zellenraum der Abschiebehafteinrichtung (AHE) Feuerwehr und Polizei alarmiert. Die Feuerwehr konnte den Brand in der Zelle rasch löschen. Wegen der Rauchentwicklung wurden alle Untergebrachten des Hauses vorsorglich in den Freihof evakuiert. Mit jetzigem Stand sind zwei Insassen sowie zwei Angestellte der AHE wegen einer Rauchgasvergiftung leicht verletzt und werden erstversorgt. Die Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens wird Bestandteil der künftigen Ermittlungen durch die Kriminalpolizei K10 in Darmstadt.

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