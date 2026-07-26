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Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall - Radfahrer schwerverletzt

Bischofsheim (ots)

Am Sonntag (26.07.) um 08:15 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Darmstädter Straße Ecke Frankfurter Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte der 85-Jährige Pkw-Fahrer in die Frankfurter Straße nach links abzubiegen und kollidierte hierbei mit dem vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer.

Der 57-Jährige Radfahrer wurde hierbei schwerverletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich kurzzeitig gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Groß-Gerau
Polizeistation Bischofsheim
Mainzer Straße 9
65474 Bischofsheim

https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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