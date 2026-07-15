Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Polizei sucht rechtmäßigen Eigentümer eines E-Mountainbikes "Cube"

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Mörfelden-Walldorf (ots)

Nach der Sicherstellung eines mutmaßlich gestohlenen Fahrrads sucht die Polizei jetzt nach dem rechtmäßigen Eigentümer. Am 13. Juli 2026 stellten die Beamten im Rahmen einer Durchsuchung wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ein graues E- Mountainbike der Marke Cube bei einem Tatverdächtigen sicher.

Trotz der polizeilichen Ermittlungen steht der rechtmäßige Eigentümer des E-Bikes bislang noch nicht fest, weshalb jetzt öffentlich mit einem Foto nach dem Fahrradbesitzer gesucht wird.

Zeugen, die das "Cube"-Rad wiedererkennen oder Hinweise auf den möglichen Eigentümer haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06142/696-0 an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 30) zu wenden.

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