Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Einbruch in Lokal/Automaten im Visier

Erbach (ots)

In der Zeit zwischen dem 5. Juli und Dienstagmittag (14.07.) kam es zu einem Einbruch in ein Lokal in der Erlenbacher Straße. Die Kriminellen verschafften sich zunächst über ein Fenster Zugang in die Räumlichkeiten und brachen dort anschließend einen Spiel- und einen Zigarettenautomaten auf. Sie ließen darin befindliches Geld in noch unbekannter Höhe mitgehen. Zudem richteten die ungebetenen Besucher einen Schaden von mehreren hundert Euro an.

Die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 20) hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06062/953-0.

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