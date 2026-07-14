Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Außenbeleuchtung der Pst. Ober-Ramstadt beschädigt - Zeugen gesucht

Ober-Ramstadt (ots)

Am Samstag, den 11.07.2026 wurde eine der Außenleuchten der Polizeistation Ober-Ramstadt im Nieder-Modauer Weg beschädigt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurde die Außenleuchte von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer bei einem Wende- oder Parkmanöver im Laufe des Tages umgefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Zeugen die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Tel.: 06454/6330-0 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: PHK Weber (PSt. Ober-Ramstadt)

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