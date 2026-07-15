Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster-Breitefeld: Fahrradcodieraktion der Polizeistation Dieburg - Fahrradquiz für Kinder und Rauschbrille ausprobieren

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Münster (ots)

Neben der richtigen Absicherung des Rades, zu der unter anderem ein widerstandsfähiges Schloss, möglicherweise ein GPS-Tracker und das richtige Abschließen des Fahrrads gehört, stellt die Fahrradcodierung eine wertvolle Ergänzung dar.

Die Polizeistation Dieburg bietet, am Sonntag, den 23.08.2026 in der Zeit von 11 bis 14 Uhr eine Fahrradcodierung, im Rahmen einer Vereins- und Gewerbeschau in der Straße "Breitefeld 17" an.

Für die geplante Codieraktion ist eine Voranmeldung erforderlich. Anmeldungen werden ab sofort bis zum 14.08.2026 per E-Mail an SvO-Dieburg-Pst.ppsh@Polizei.Hessen.de entgegengenommen. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wird darum gebeten, bei der Voranmeldung bereits erforderliche Daten zur Person (Name-/ n und Adresse) und zum Fahrrad (Hersteller, Typ und Rahmennummer) anzugeben. Für die Codierung selbst sind ein Identifikationsdokument und ein Eigentumsnachweis notwendig. Besitzer von E-Bikes und Pedelecs sollten zudem die Batterieschlüssel mitbringen. Carbon-Räder sind für die Codierung leider nicht geeignet.

Neben der Fahrradcodierung können Besucherinnen und Besucher in einem Rauschbrillen-Parcours interessante Erfahrungen sammeln und selbst testen, wie sich Alkohol auf die Sinne und die eigenen Fahrfähigkeiten auswirkt. Der Einfluss von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln auf die Reaktionsfähigkeit und die eigene Fahrleistung wird oft unterschätzt. Zudem wird es einen Infostand rund um das Thema Fahrrad mit einem Quiz für Kinder geben.

Noch ein wichtiger Hinweis:

Sollten Sie am 16. Juli 2026 zeitlich verhindert sein, können Sie sich auf der Homepage der Polizei Südhessen unter www.polizei.hessen.de regelmäßig über weitere Termine in und um Ihre Region informieren.

Machen Sie es Dieben nicht leicht, schützen und sichern Sie ihr Fahrrad!

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