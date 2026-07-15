Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: 43-Jähriger vor Lokal verletzt/Polizei sucht Zeugen

Bürstadt (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (15.07.), gegen 3.20 Uhr, stritt sich ein 43 Jahre alter Mann lautstark vor einem Lokal in der Nibelungenstraße mit einem Kontrahenten. Von Bewohnern eines in der Nähe befindlichen Mehrfamilienhauses kamen in diesem Zusammenhang Unmutsäußerungen aufgrund der hierbei von dem streitenden Duo an den Tag gelegten Lautstärke. Der 43-Jährige verspürte anschließend einen leichten Schmerz im Brustbereich und stellte eine oberflächliche Verletzung fest, die möglicherweise durch eine Luftdruckwaffe verursacht worden sein könnte. Der Mann wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Woher der mögliche Schuss kam, ist aktuell unklar. Auch ein Schussgeräusch konnte von den Beteiligten nicht vernommen werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme mit der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06252/706-0.

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