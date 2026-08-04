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Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260804-1-PD NMS-Zeugen nach Verkehrsunfall auf der B76 gesucht

Eckernförde (ots)

Am 31.07.2026 kam es gegen 09.00 Uhr auf der B 76 zwischen Eckernförde und Kiel zu einer Verkehrsunfallflucht, die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Eine Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem blauen Seat Ibiza die B76 aus Richtung Eckernförde kommend in Richtung Kiel. Zwischen dem Parkplatz Grüner Jäger und der Abfahrt Schnellmark überholte ein entgegenkommender Pkw, von dem weder Marke, Typ oder Farbe bekannt ist, einen vor ihm fahrenden Lkw. Die Geschädigte musste bremsen und nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Beim Ausweichen streifte sie die Außenschutzplanke, wodurch auf der gesamten Beifahrerseite ein Schaden entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8000 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eckernförde unter der Telefonnummer 04351/908110 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

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