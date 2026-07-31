Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260731-2-pdnms Badeunfall in Strande, vorbildliche Ersthelfer

Strande (ots)

Am 30.07.2026 gegen 17.30 Uhr kam es zu einem Badeunfall Höhe Strandweg 8 in Strande, Badegäste sahen in ca 40 Meter Entfernung eine weibliche Person im Wasser treiben.

Zwei junge Frauen gingen ins Wasser und zogen die bewusstlose 85 jährige Frau aus dem Wasser und begannen sofort am Strand mit der Reanimation, da sie keinen Puls mehr spüren konnten. Durch diese Ersthilfe, zwei der Ersthelferinnen waren Medizinstudentinnen, gelang es den Retterinnen nach kurzer Zeit wieder einen Puls zu spüren.

Eine weitere Retterin rief zwischenzeitlich den Rettungsdienst an, dieser erschien zeitnah am Strand und übernahm die weitere Reanimation. Anschließend wurde die 85 jährige Frau ins UKSH Kiel verbracht, es bestand weiterhin Lebensgefahr.

Sönke Petersen

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