Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260727-2-pdnms Zeugen nach Einbruchsdiebstahl in Büdelsdorf gesucht

Büdelsdorf (ots)

Am 23.07.2026 zwischen 10.30 Uhr und 16.20 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Heisterort in Büdelsdorf, es wurde ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag gestohlen.

Der Geschädigte hatte am 23.07.2026 gegen 10.30 Uhr sein Haus verlassen. Als er gegen16.20 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass eingebrochen worden war. Der oder die Täter gelangten über die Rückseite des Grundstückes zu einer Nebeneingangstür und hebelten diese auf. Anschließend durchwühlten der oder die Täter das gesamte Haus und stahlen einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag aus dem Haus.

Die Kriminalpolizei in Rendsburg hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen oder Personen in Büdelsdorf im erweiterten Bereich der Straße Heisterort festgestellt? Gibt es Videoaufzeichnungen von Privatgrundstücken, auf denen fremden Personen in dem genannten Zeitraum zu sehen sind? Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Rendsburg unter04331-2080 oder rendsburg.kpst@polizei.landsh.de

Sönke Petersen

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