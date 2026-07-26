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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dumm gelaufen - Fahrerwechsel an falscher Stelle

Schmalkalden (ots)

Am Freitag Vormittag führten Beamte der PI Meiningen Verkehrskontrollen in Schmalkalden durch. Hier sollte auch ein PKw-Fahrer angehalten werden, welcher sich jedoch der Anhaltung entziehen wollte. Der 38-jährige Fahrzeuglenker missachtete die Anhaltezeichen des Polizeibeamten und fuhr an der Kontrollstelle vorbei. Anschließend fuhr er auf die Einfahrt eines Firmengeländes, wo er mit seiner Beifahrerin einen Fahrerwechsel durchführte. Dort konnte der Pkw anschließend auch durch die Polizeibeamten angetroffen werden. Die Personalien wurden festgestellt und Führerscheine kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der 38-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der Nachweis des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis gestaltete sich für die Polizei relativ einfach, da der Fahrerwechsel vor laufender Überwachungskamera der Firma passierte und somit eine gute Beweislage für das eingeleitete Strafverfahren vorliegt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 0361/5743-86100
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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