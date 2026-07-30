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Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260730-1-pdnms Fußgängerin nach Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 30.07.2026 kam es gegen 09.50 Uhr in der Bayerstraße 1 in Neumünster auf einem Parkplatz zu einem schweren Verkehrsunfall, bei diesem Unfall wurde eine 69 jährige Frau lebensgefährlich verletzt.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand war die 69 jährige Geschädigte mit einem Einkaufswagen auf dem Parkplatz vom AB Center in der Bayerstraße fußläufig unterwegs. Ein LKW, der auf dem Parkplatz Ware angeliefert hatte, wollte nach dem Ladevorgang wieder vom Parkplatz fahren. Wie die Geschädigte mit einem Bein dann unter einen Reifen des LKW geraten konnte, ich derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die 69 jährige Frau kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins FEK Neumünster, ein angeforderter Sachverständiger nahm den Unfall auf.

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

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