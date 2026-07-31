Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260731-1-pdnms Schwerer Alleinunfall B 203 Höhe Borgstedt

B 203 / Borgstedt (ots)

Am 30.07.2026 gegen 22.55 Uhr kam es zu einem schweren Alleinunfall auf der B 203, dortiger Kreisverkehr in Borgstedt, ein Motorradfahrer übersah den Kreisverkehr und stürzte, hierbei wurde der 17 jährige Mann lebensgefährlich verletzt.

Der 17 jährige Kradfahrer befuhr die B 203 in Borgstedt in Richtung A7 und übersah den dortigen Kreisverkehr. Er fuhr anschließend gegen die mittlere Verkehrsinsel und stürzte.

Bei dem Unfall wurde der 17 jährige Fahrer lebensgefährlich verletzt, er kam mit einem Rettungswagen in die Schönklinik.

Ein Sachverständiger wurde angefordert und nahm den Unfall auf, zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Sönke Petersen

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