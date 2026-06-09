Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hoher Schaden nach Auffahrunfall

Veilsdorf (ots)

Aufgrund eines technischen Defekts an ihrem Pkw musste eine 32-jährige Autofahrerin Montagnachmittag auf der Bundesstraße zwischen Heßberg und Veilsdorf halten. Sie schaltete die Warnblinkanlage ein. Eine in gleicher Richtung fahrende 42-jährige Autofahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Beide Frauen verletzen sich bei dem Zusammenstoß leicht - die 42-Jährige kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt.

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