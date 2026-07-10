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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg/Lahr - Tatverdächtiger Wohnungseinbrecher in Untersuchungshaft

Offenburg/Lahr (ots)

Wie in einer Pressemeldung des Polizeipräsidiums Offenburg vom 22. April diesen Jahres berichtet worden war, wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Kronenplatz eingebrochen. Der damals unbekannte Täter verschaffte sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu den Wohnräumen und entwendete unter anderem hochwertige Herrenparfums, einen Kaffeevollautomaten sowie mehrere elektronische Geräte. Der gesamte Diebstahlsschaden belief sich auf mehr als 2.000 Euro. Kriminaltechniker konnten vor Ort Spuren sichern, die letztlich zu einem polizeibekannten 66-jährigen deutschen Staatsbürger führten, der in Lahr wohnhaft ist. Die Staatsanwaltschaft Offenburg beantragte für die Wohnung und eine Lokalität, in der sich der Tatverdächtige häufig aufhielt und enge Beziehungen hatte, Durchsuchungsbeschlüsse, die am Dienstagmorgen vollzogen wurden. Bei den Durchsuchungen konnten die eingesetzten Kriminalbeamten umfangreiches Diebesgut auffinden, das Rückschlüsse auf die Begehung weiterer zurückliegender Wohnungseinbrüche sowie eine überregionale Tatbegehung des Tatverdächtigen zulässt. Die Staatsanwaltschaft Offenburg beantragte einen Haftbefehl wegen schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls in Tateinheit mit Sachbeschädigung, den das Amtsgericht Offenburg am Mittwoch in Vollzug setzte. Der 66-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Zuordnung der Gegenstände, insbesondere von hochwertigen Schmuckstücken, zu weiteren Straftaten und Geschädigten dauert derzeit an und ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. /vo

Bezugsmeldung vom Mittwoch, 22. April 2026 10:33 Uhr Offenburg - Wohungseinbruch, Hinweise erbeten Am Dienstag hat sich ein bislang Unbekannter zwischen 8:30 Uhr und 21 Uhr über eine Terrasse Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Kronenplatz" verschafft. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Terrassentür aufgehebelt, um ins Innere zu gelangen. Der Einbrecher öffnete und durchwühlte sämtliche Schränke. Ein geringer Bargeldbetrag von etwa 10 Euro sowie eine Kaffeemaschine wurden entwendet. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Nach Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 zu melden.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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