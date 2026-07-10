POL-OG: Rheinau - Mit Streifenwagen kollidiert
Rheinau (ots)
Zu einem Unfall mit einem Streifenwagen, einem beträchtlichen Sachschaden und zwei verletzten Polizeibeamten kam es am Donnerstag gegen 15:30 Uhr im Gewann Niederfeld. Der 58 Jahre alte Fahrer eines VW Transporters war zur Unfallzeit auf der Gemeindeverbindungsstraße von der L 75 kommen in Richtung Kronenstraße unterwegs, als er die Vorfahrt eines von rechts kommenden und die Gemeindeverbindungsstraße in Richtung Zieglerstaße fahrenden Streifenwagens missachtete. Durch mannshohen Mais war die Sicht im Kreuzungsbereich dabei eingeschränkt. Durch den Zusammenstoß wurden beide Insassen im Polizeifahrzeug leicht verletzt. Der VW-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt.
/rs
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