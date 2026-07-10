Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Plittersdorf - Nach Unfall verstorben

Rastatt (ots)

Nach einem Unfall in der Fährstraße am Dienstag, ist ein 66-jähriger Radfahrer in einer Klinik verstorben. Wie die bisherigen Ermittlungen der Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden ergaben, war der Mann kurz nach 10 Uhr mit dem Fahrrad im Bereich einer Baustelle durch einen Zeugen zunächst fahrend und wenig später bewusstlos liegend gesehen worden. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen durch den Zeugen und dessen Arbeitskollegen, sowie notfallmedizinischer Versorgung durch den Rettungsdienst samt Notarzt, verstarb der Mann wenig später in einer Klinik. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte dem Geschehen eine medizinische Ursache vorausgegangen sein und zu dem alleinbeteiligten Sturz geführt haben. Die Ermittlungen der Beamten dauern hierzu an.

/rs

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