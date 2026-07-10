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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Plittersdorf - Nach Unfall verstorben

Rastatt (ots)

Nach einem Unfall in der Fährstraße am Dienstag, ist ein 66-jähriger Radfahrer in einer Klinik verstorben. Wie die bisherigen Ermittlungen der Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden ergaben, war der Mann kurz nach 10 Uhr mit dem Fahrrad im Bereich einer Baustelle durch einen Zeugen zunächst fahrend und wenig später bewusstlos liegend gesehen worden. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen durch den Zeugen und dessen Arbeitskollegen, sowie notfallmedizinischer Versorgung durch den Rettungsdienst samt Notarzt, verstarb der Mann wenig später in einer Klinik. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte dem Geschehen eine medizinische Ursache vorausgegangen sein und zu dem alleinbeteiligten Sturz geführt haben. Die Ermittlungen der Beamten dauern hierzu an.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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