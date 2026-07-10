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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - E-Scooter-Fahrer nach Sturz schwer verletzt

Offenburg (ots)

Ein 42 Jahre alter E-Scooter-Fahrer hat sich am Donnerstagabend gegen 19:25 Uhr bei einem Sturz in der Kinzigstraße schwere Verletzungen zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann auf einem Radweg aus Richtung Weier kommend unterwegs, als er rund 200 Meter vor der Einmündung zur Kinzigstraße alleinbeteiligt zu Fall kam. Er erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der 42-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel gestanden haben könnte. Eine Blutentnahme wurde veranlasst. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass der von ihm benutzte E-Scooter nach derzeitigem Ermittlungsstand vor rund zwei Wochen als gestohlen gemeldet worden war. Die Ermittlungen hierzu sowie zu den weiteren Umständen des Vorfalls dauern an.

/jg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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