POL-OG: Offenburg - E-Scooter-Fahrer nach Sturz schwer verletzt
Offenburg (ots)
Ein 42 Jahre alter E-Scooter-Fahrer hat sich am Donnerstagabend gegen 19:25 Uhr bei einem Sturz in der Kinzigstraße schwere Verletzungen zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann auf einem Radweg aus Richtung Weier kommend unterwegs, als er rund 200 Meter vor der Einmündung zur Kinzigstraße alleinbeteiligt zu Fall kam. Er erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der 42-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel gestanden haben könnte. Eine Blutentnahme wurde veranlasst. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass der von ihm benutzte E-Scooter nach derzeitigem Ermittlungsstand vor rund zwei Wochen als gestohlen gemeldet worden war. Die Ermittlungen hierzu sowie zu den weiteren Umständen des Vorfalls dauern an.
/jg
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