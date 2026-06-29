Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Beim Secondhand-Kleiderverkauf viel Geld eingebüßt - Einbruch

Menden (ots)

An der Wilhelmstraße kam es zum Einbruchsversuch. Unbekannte hebelten Freitag zwischen 14-21.30 Uhr an der Haustür. Ins Innere gelangten sie nicht. Wer hat etwas gesehen? Hinweise an die 0237390990.

Eine 44-Jährige erstatte am Wochenende Anzeige, da sie beim Verkauf von Bekleidung um mehrere tausend Euro betrogen wurde. Über eine Verkaufsplattform hatte sie ihre second-hand-Kleidung angeboten. Nachdem ein anderer Nutzer ihr etwas abkaufen wollte und man sich auf einen Preis einigte, sendete er ihr eine Mail mit einem Link. Diesen müsse sie nur eben aufrufen und bestätigen, damit sie von ihm über PayPal das Geld bekomme. Die Dame kam der Aufforderung nach. Offenbar war die Mail aber entsprechend fingiert und anstatt Geld zu erhalten, wurde ihr eben solches abgebucht. Die Polizei ermittelt nun wegen Betruges und warnt vor dem Anklicken zugesandter Links. Vergewissern sie sich, dass die Mails glaubwürdig sind und gehen sie sorgsam mit ihren Daten um. Oftmals ist allein die angezeigte Emailadresse ein erster möglicher Hinweis, um skeptisch zu werden. Im Zweifel: Polizei rufen und sich beraten lassen. Anzeige erstatten. (lubo)

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