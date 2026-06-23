Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260623-2-pdnms- Vermisste männliche Person in Eckernförde

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Eckernförde (ots)

Seit gestern Mittag, dem 22.06.2026, um 14:00 Uhr wird der 79 jährige Peter L. vermisst. Zuletzt wurde er an seiner Wohnung im nördlichen Bereich in Eckernförde gesehen.

Möglicherweise wird der PKW mit dem amtlichen Kennzeichen ECK-PL 681 durch den Vermissten geführt. Es handelt sich dabei um einen schwarzen Ford Focus.

Herr L. wird wie folgt beschrieben:

- Glatze - kräftige Statur - ca. 175cm groß - 3- Tage Bart

Der Vermisste ist Diabetiker und auf Medikamente angewiesen.

Derzeit werden durch die Kriminalpolizei Eckernförde Maßnahmen zum Auffinden des Vermissten getroffen.

Die Polizei bittet dabei um Ihre Mithilfe!

Wer Herrn L. gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei Eckernförde: 04351 908110 oder über den Polizeinotruf 110.

Lina Wuttke

Pressestelle Polizeidirektion Neumünster

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