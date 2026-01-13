Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizisten finden Diebesgut bei polizeibekanntem Mann

Erfurt (ots)

In den frühen Dienstagmorgenstunden (13.01.2026) stellten Polizeibeamte in Erfurt bei einem polizeibekannten 40-Jährigen Diebesgut sicher. Der Mann war gegen 04:30 Uhr in der Erfurter Altstadt unterwegs gewesen, als ihn eine Streifenbesatzung kontrollierte. Dabei fanden die Beamten einen Schlüsselbund, der nach bisherigen Erkenntnissen aus einem Einbruch Anfang Januar in Erfurt stammte. Zudem führte der 40-Jährige diverses Einbruchswerkzeug mit sich. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher. Darüber hinaus sicherten sie Spuren an der Bekleidung des Mannes. Ob der 40-Jährige mit dem Einbruch vom 07.01.2026 in Verbindung steht, ist u. a. Gegenstand weiterer Ermittlungen. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell