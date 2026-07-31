PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt Motorräder im Wispertal

Bad Schwalbach (ots)

Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt Motorräder im Wispertal Presberg, 27.07.2026

(fh)Am Montag, den 27.07.2026, führten Einsatzkräfte des Regionalen Verkehrsdienstes der Polizeidirektion Rheingau-Taunus sowie des Hessischen Polizeipräsidiums in der Zeit von 15:00 bis 19:30 Uhr eine Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt Motorräder durch. Die Kontrollstelle befand sich an der L 3272 im Bereich des Wispertals, auf einem Parkplatz kurz vor der Ortschaft Presberg. Hintergrund der Kontrollmaßnahme ist eine Unfallhäufung in den vergangenen Jahren auf dem Streckenabschnitt zwischen dem Wispertal und Presberg. Aus diesem Grund wurde dort in beiden Fahrtrichtungen eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 km/h angeordnet. Die entsprechende Beschilderung wurde in der 29. Kalenderwoche umgesetzt. Bereits am 21.07.2026 hatte die Polizei an gleicher Örtlichkeit gemeinsam mit Kräften des HPE eine Motorradkontrolle durchgeführt. Mit den wiederholten Kontrollen verfolgt die Polizei das Ziel, die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen und insbesondere Motorradfahrende für eine angepasste und rücksichtsvolle Fahrweise zu sensibilisieren. Im Rahmen der Kontrolle am 27.07.2026 wurden insgesamt 45 Personen auf 35 Motorrädern kontrolliert. Dabei stellten die Einsatzkräfte acht technische Mängel fest, die mit Mängelanzeigen geahndet wurden. Zudem wurden zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Die Polizei wird auch künftig Kontrollen in diesem Bereich durchführen, um die Einhaltung der Verkehrsregeln zu überwachen und einen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit zu leisten.

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