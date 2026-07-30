PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Linienbus bei Überholvorgang touchiert - Unfallverursacher flüchtet

Bad Schwalbach (ots)

Linienbus bei Überholvorgang touchiert - Unfallverursacher flüchtet, Hohenstein, Kreisstraße 690, Mittwoch, 29.07.2026, 16:35 Uhr

(kq)Am Mittwochnachmittag kam es auf der Kreisstraße 690 bei Hohenstein zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein Linienbus befuhr gegen 16:35 Uhr die Kreisstraße von Panrod kommend in Richtung Hennethal. Ein dahinter fahrendes Fahrzeug überholte den Bus und touchierte diesen während des Überholvorgangs. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06124) 7078-0 zu melden.

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