PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: 12-Jähriger von Jugendlichem angegriffen

Bad Schwalbach (ots)

12-Jähriger von Jugendlichem angegriffen, Niedernhausen, Herrnackerweg, Montag, 27.07.2026, 18:45 Uhr

(kq)Am Montagabend wurde ein 12-jähriger Junge in Niedernhausen von einem 14-Jährigen angegriffen.

Der 12-Jährige war gegen 18:45 Uhr mit seinem Fahrrad im Bereich des Herrnackerwegs unterwegs, als er aufgrund einer gerissenen Fahrradkette nahe eines Spielplatzes anhalten musste. Kurz darauf näherte sich der 14-Jährige gemeinsam mit zwei weiteren Jugendlichen im Alter von 13 und 14 Jahren.

Der 14-Jährige soll dem 12-Jährigen unvermittelt mit dem Fuß gegen den Kopf getreten und mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend entfernte er sich gemeinsam mit seinen beiden Begleitern in Richtung Feldbergstraße.

Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten die drei Jugendlichen in der Bahnhofstraße angetroffen werden.

Der 14-Jährige muss sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell