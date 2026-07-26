PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Hochwertiger Audi Q8 entwendet+++Unbekannte Jugendliche beschädigen PKW+++Unfall mit leicht verletztem Fahrer+++Mehrere Personen bedroht

Bad Schwalbach (ots)

Hochwertiger Audi Q8 entwendet,

Niedernhausen (Ot. Esch), Panoramastraße, Freitag, 24.07.2026, 19:00 Uhr bis Samstag, 25.07.2026, bis 09:00 Uhr

(Dt) In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten bislang unbekannte Täter einen hochwertigen schwarzen Audi Q8, der in der Panoramastraße abgestellt war. Nach derzeitigen Ermittlungsstand ist nicht auszuschließen, dass die Täter das Funksignal des Fahrzeugschlüssels mithilfe technischer Geräte abgefangen und verlängert haben, um das Fahrzeug anschließend zu öffnen und zu entwenden (sogenannter "Relay-Angriff"). Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Panoramastraße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Idstein unter der 06124-9394-0 zu melden.

Unbekannte Jugendliche beschädigen PKW,

Walluf, Hauptstraße,

Samstag, 25.07.2026, 03:56

(bg)Am frühen Morgen des 25.07.2026 randalierten unbekannte männliche Personen in der Hauptstraße in Niederwalluf. Die Täter zogen lautstark durch die Straßen und warfen dabei einen Motorroller um. Dieser fiel dabei auf einen unmittelbar daneben abgestellten PKW und beschädigte diesen. Die Polizei in Eltville ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06123 / 9090-0 um Hinweise.

Unfall mit leicht verletztem Fahrer,

Taunusstein-Wehen. Weiherstraße,

Samstag, 25.07.2026, 05:08 Uhr

(br)Am Samstagmorgen ereignete sich auf der Weiherstraße in Taunusstein-Wehen ein Unfall, bei dem ein PKW von der Fahrbahn abkam, einen Zaun durchbrach und vor einem Restaurant zum Stehen kam. Der 32-Jährige Fahrer eines VW-Tourans kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dort krachte das Fahrzeug durch einen Metallzaun und landete auf der anderen Seite, etwa zwei Meter tiefer, auf der Terrasse eines Restaurants. Die Terrasse war zu diesem Zeitpunkt aufgrund der Uhrzeit nicht besucht. Der 32-jährige Wiesbadener verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht der Verdacht des Sekundenschlafs, ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Mehrere Personen bedroht - Strafverfahren eingeleitet,

Niedernhausen (Ot. Engenhahn), Gartefeldstraße, Samstag, der 25.07.2026, 23:30 Uhr

(Dt) Am Samstag bedrohte ein 18- jähriger Beschuldigter gegen 23:30 Uhr mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr verbal. Dabei äußerte er unter anderem, er verfüge über eine Schusswaffe. Darüber hinaus bedrohte der 18- Jährige über das Internet eine ihm bekannte 15- jährige Geschädigte. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung, sowie der Beleidigung ein. Eine Schusswaffe konnte bei dem Beschuldigten nicht aufgefunden werden. Die weiteren Ermittlungen dauern.

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