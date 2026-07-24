PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Seniorin deponiert nach Betrugsdelikt Bargeld in Mülltonne

Bad Schwalbach (ots)

Geisenheim / Wiesbaden, Willi-Werner-Straße, Donnerstag, 23.07.2026, 16:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag wurde eine Seniorin aus Geisenheim von Betrügern dazu verleitet, eine hohe Bargeldsumme in einer Mülltonne in Wiesbaden zu deponieren. Das Geld wurde noch vor der Verständigung der Polizei von den Tätern abgeholt. Nachdem die Dame im Laufe des Tages von den Betrügern angerufen und ihr eine dreiste Lügengeschichte aufgetischt worden war, fuhr sie zu ihrer Bank und hob eine fünfstellige Summe ab. Im Anschluss ließ sich die Geschädigte mit einem Taxi nach Wiesbaden fahren und legte dort den Umschlag mit dem Bargeld in eine Mülltonne nahe einem Autohaus in der Willi-Werner-Straße ab. Erst kurz darauf fiel der Betrug auf und die Polizei wurde verständigt. Bei einer Überprüfung der Mülltonne musste festgestellt werden, dass das Geld da bereits von den Tätern abgeholt worden war.

Die Polizei bittet nun Zeuginnen oder Zeugen, die am Donnerstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr in der Willi-Werner-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese der Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Es gilt:

Die Maschen der Betrüger sind vielfältig, das Ergebnis jedoch immer das gleiche: Das Vermögen der Angerufenen ist in Gefahr und die Polizei oder die Bank müsse dies nun sichern! Grundsätzlich gilt: Die Polizei oder Bankmitarbeiter wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Keine Bank wird sie am Telefon auffordern eine Überweisung zu tätigen. Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Betrüger erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren sowie an Unbekannte übergeben oder überweisen. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden sie unter www.polizei-beratung.de.

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